Erlös vom Lautenhoffest wird gespendet

Spende Aufgrund der gelungenen Betriebsumstellung auf ökologische Wirtschaftsweise fand auf dem Biolandbetrieb der Familie Alois Brenner in Engelhardsweiler ein Hoffest statt. Im Rahmen eines Helferfestes wurde nun der Erlös in Höhe von 3300 Euro an das Missionsprojekt der katholischen Kirchengemeinde St. Patrizius Eggenrot (Huanuco) gespendet.