Bestandsanalyse: Wie es um den Kindergarten steht

Lauchheim-Röttingen

Das Gebäude des katholischen Kindergartens St. Gangolf in Röttingen droht Sorgenkind Nummer Eins im Ort zu werden. Eine Bestandsanalyse brachte an den Tag, was man sowieso bereits mit dem bloßen Auge erkennen konnte. Risse in den Wänden, eine Mauer, die sich nach außen wölbt und Wasser, das nach Starkregen in den Keller dringt.