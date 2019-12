Amena singt in der Kirche in Neresheim

Weihnachtskonzert Die Familie Rudolf tritt am Sonntag 22. Dezember, um 17 Uhr, in der evangelischen Kirche auf.

Neresheim. Genau vor elf Jahren hat „Amena“ ihr Debütkonzert gegeben. Am Samstag 21. Dezember, 19.30 Uhr, treten sie in der evangelischen Kirche St. Erhard in Walxheim und am Sonntag 22. Dezember, 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Neresheim auf. „Amena – Advent & Weihnacht“ – das ist handgemachte Popmusik,