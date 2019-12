Alte Polizeiwache wird zur Perle am Markt

Marktplatzareal Ohne Gerüst und Bauvorhänge: „Quartier am Markt“ nimmt Form an.

Ellwangen. Frisch herausgeputzt wie eine strahlend weiße Perle präsentiert sich die alte Polizeiwache am Marktplatz nun ohne Gerüst und Bauvorhänge.

In dem 1501 vom Stift Ellwangen erworbenen Kapitularhaus am Markt war von 1970 an die Ellwanger Polizei untergebracht.

Im Inneren wird freilich noch fleißig und mit Hochdruck gewerkelt, schließlich