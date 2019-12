Neue E-Ladesäule im Dorf

Mobilität In Benzenzimmern ist die Ladestation eingeweiht worden. Dort können gleichzeitig zwei E-Autos aufgeladen werden.

Kirchheim-Benzenzimmern

Offiziell ist die neue E-Ladesäule am vergangenen Donnerstag auf dem Dorfplatz in Benzenzimmern im Beisein von Bürgermeister Willi Feige in Betrieb genommen worden. Zur Einweihung kamen auch Vertreter des Gemeinde- und Ortschaftsrats gemeinsam mit dem Partner EnBW ODR.

Bürgermeister Feige bedankte sich für die langjährige