Neue Reihe mit Roman Spilek

„Roman Spilek meets ...“ heißt die neue Reihe die alle drei Monate, also zu jeder neuen Jahreszeit, im Noir in Aalen Livemusik bietet. Idee der Reihe ist es Musiker und Sänger zusammenzuführen. So werden zum Beispiel Singer-Songwriter eigene Songs präsentieren, aber auch Arrangements mit einer Hausband um Spilek ausarbeiten.

Den Anfang