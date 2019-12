Erfolgreichen Abschluss in der Tasche

Feier Am Kreisberufschulzentrum haben die Auszubildenden der unterschiedlicher Bereiche die ihre schulischen Abschlusszeugnisse bekommen.

Elllwangen

Abschlussprüfungen am Kreisberufsschulzentrum Ellwangen: 120 Auszubildende aus Metall- und Elektroberufen haben am Kreisberufsschulzentrum Ellwangen den schulischen Teil ihrer Ausbildung absolviert und ihre Abschlusszeugnisse erhalten. In ihren Reden würdigten Schulleiter Peter Lehle, Oberbürgermeister Michael Dambacher und der Geschäftsführer