Viele Glanzpunkte beim Liederkranz Fachsenfeld

Aalen-Fachsenfeld. Jahresabschlussfeier des Liederkranzes Fachsenfeld im „Bären“: Die Vorsitzende Ute Dußling-Ilg erinnerte in ihrem Jahresrückblick an glanzvolle Veranstaltungen der drei Chöre des Liederkranzes. Auch für 2020 kündigte sie ein gemeinsames Konzert mit dem Landespolizeiorchester an.

Herausragend sei das Benefizkonzert