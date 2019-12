Gepflegt in die Weihnachtszeit: Lokale Barbiere geben Tipps zur Bartpflege

Aalen. Immer mehr junge Männer tragen gerne einen Bart. So wächst auch das Angebot an Pflegeprodukten. Doch was braucht man(n) wirklich?

"Damit ich immer ein lockigen Bart habe, kämme ich ihn immer schön sauber", sagt Ex-VfR-Spieler Fabio Kaufmann, der aktuell bei den Würzburger Kickers spielt. Er kommt alle sieben bis 10 Tage