Zahl der Grippefälle im Ostalbkreis rasant gestiegen

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Erkankungen in Baden-Württemberg verdoppelt

Die Zahl der Grippefälle im Ostalbkreis ist in den letzten Wochen stark angestiegen. Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilt, sind im Ostalbkreis bereits 466 Fälle (Stand 18. Februar) gemeldet. In der vergangenen Saison waren es insgesamt 511 Fälle in der gesamten Influenza-Saison von Anfang Oktober bis Ende April. Im Ostalbkreis sind