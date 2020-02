„Gutes Händchen für Kultur“

Abtsgmünd

Voller Zuversicht ist die Gemeinde ins Kulturjahr 2020 gestartet und zufrieden hat sie das Jahr 2019 abgeschlossen. Kulturamtsleiterin Alissa Willhardt gab in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag den „Jahresbericht Kultur“. Es war ihr erster, denn sie ist praktisch erst seit Weihnachten in dieser Funktion.

Vorgängerin Stefanie