Vorsicht besser als Nachsicht

Bildung Sicherheit wird am Ostalb-Gymnasium in Bopfingen großgeschrieben. Die Schule erweitert ihr polizeiliches Präventionsangebot im Stundenplan.

Bopfingen

Polizeiliche Prävention auf dem Stundenplan – so heißt ein Programm, das das das Innen- und Kultusministerium bundesweit fördert. Am Ostalb-Gymnasium Bopfingen wird es nun weiter ausgebaut. Schulleiter Dr. Pascal Bizard sieht in der Kooperation mit der hiesigen Polizei die gute Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler professionell