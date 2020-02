Sperrung auf der Lippacher Straße

Lauchheim. Die Erschließung des neuen Baugebiets Kalvarienberg in Lauchheim bringt Verkehrsbehinderungen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird die Lippacher Straße nach der Einmündung in die Straße „Im Roten Feld“ bis zur Einmündung in die Bopfinger Straße für den Verkehr komplett gesperrt. Bis voraussichtlich 3. April 2020 soll