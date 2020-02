Räte wollen bei Tempo-Diskussion die Eltern einbinden

Verkehr Die Gemeinderäte beschäftigen sich mit der Reduzierung des Tempos in der Jagstzeller Hauptstraße.

Jagstzell. Das Thema Verkehr und Tempo hat die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung beschäftigt. Die Gemeinde bemüht sich um größere Sicherheit in der Hauptstraße und dort speziell im Bereich der Kindertagesstätte St. Vincenz. Das Gremium will die Geschwindigkeit auf Tempo 30 reduzieren. Dieses Anliegen soll bei der nächsten Verkehrsschau