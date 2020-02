Motto „Wildlife“ sorgt für eine Megaparty

Fasching Der FC Pflaumloch feiert mit 250 Gästen in der Goldberghalle.

Riesbürg-Pflaumloch. Eine rauschende Faschingsparty bis tief in die Nacht feierte der FC Pflaumloch mit mehr als 250 Gästen am Samstagabend in der toll geschmückten Goldberghalle. Unter dem Motto „Wildlife“ stürzten sich gut gelaunt und aufwendig kostümiert gleich mehrere Generationen von Narren ins „wilde“ Nachtleben.