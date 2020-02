Ein Faust im Karussell der Gier

Theaterring Wie das Landestheater Tübingen in der Stadthalle Aalen Goethes „Faust“ auf die Bühne bringt. Kommt die Vorstellung bei den Schülerinnen und Schülern an?

Nah ran will man ans Publikum mit diesem „Faust“. Nicht nur, indem man zwischendurch auch in den Zuschauerreihen spielt. Sondern auch, indem man „Faust“ zu einem modernen Menschen macht. Das klappt unter der Regie von Christoph Ross aber nur bedingt, wie die Inszenierung des Landestheaters Tübingen am Donnerstag in der Stadthalle