„Nein“ zur Waldkita, „Ja“ zum Rathaus

Gemeinderat Was die Rainauer Gemeinderäte am Mittwochabend beschäftigt hat.

Rainau. Um der Nachfrage nach längeren Betreuungszeiten gerecht zu werden, sollen im Kindergarten Schwabsberg ab 1. Mai dieses Jahres in beiden vorhandenen Gruppen verlängerte Öffnungszeiten eingeführt werden. Darum befasste sich der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Mittwochabend. In der klassischen Regelgruppe solle zusätzlich eine Altersmischung