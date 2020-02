Berufstipps für Schüler von den Chefs persönlich

Ellwangen. Was soll ich studieren, was soll ich nach dem Abitur machen, wie starte ich am besten in meinen Traumberuf?

Diese Fragen stellen sich 16- oder 17-Jährige, die bald Abitur machen und die Antworten sind nicht einfach. Denn das Angebot an Studiengängen ist gewaltig, die Wege zum Beruf mitunter unübersichtlich. Das Angebot des Rotary Club