Topfavorit ASV Botnang zu Gast

Mit den Gästen aus dem Stadtteil von Stuttgart stellt sich am Samstag 19.30 in der Weilandhalle der heißeste Aufstiegskandidat in der Karl-Weiland-Halle vor. Die Botnanger sind nahe davor, nach dem Aufstieg aus der Oberliga, den Durchmarsch in die dritte Liga zu schaffen. Dies ist vor allem auf ihren zwei namhaftesten Verstärkungen zurückzuführen.