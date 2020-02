Aalen. Ein langer ungewöhnlicher Lebensweg ist zu Ende gegangen. Im Alter von fast 88 Jahren starb Dr. Rudolf Kaufmann an seinem letzten Wohnort in Virginia/USA. In Aalen geboren und aufgewachsen, war er in der Kocherstadt Ministrant und aktiv in der katholischen Jugend. Seine Freunde spielten mit ihm in der väterlichen Mosterei des späteren Küferstübles