Entsetzen bei den Händlern: „Der Kubus öffnet – Funk bleibt zu“

Am Freitagabend flattert die Richtlinie für die Öffnung der Einzelhandelsgeschäft ein. Funk und Saturn gehören zu den Modegeschäften, die demnach am Montag nicht öffnen dürfen, auch wenn sie ihre Fläche auf 800 Quadratmeter verkleinern.

Aalen. "Da fällt mir nichts mehr ein“ – so kommentiert Tobias Funk, Inhaber des gleichnamigen Modegeschäfts in der Aalener Innenstadt, die neue Richtlinie für die Öffnung der Geschäfte im Einzelhandel.Seit Mittwoch habe er und sein Team rund um die Uhr alles vorbereitet, um am Montag wieder öffnen zu können.