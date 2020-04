Die Zeitung zum Knallen bringen

Aalen. Das explorhino an der Aalener Hochschule hat in Corona-Zeiten geschlossen. Experimente gibt’s trotzdem in der gedruckten SchwäPo und digital. Wer zum Beispiel eine Knalltüte basteln möchte, braucht dafür nur einen DIN-A3-Bogen oder alternativ eine Zeitungsseite.

Und los geht’s: Faltet das Blatt einmal längs und wieder auf.