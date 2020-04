Wenn der Stadtschreiber kritzelt

Geschichte Bopfingens Stadtarchivarin Johanna Fuchs hat in alten Protokollen gestöbert und interessante Randnotizen aus dem Jahr 1625 gefunden. Was dahintersteckt.

Bopfingen

Wer als Besucher in Sitzungen anwesend ist, erlebt immer wieder Diskussionen, die für die Beteiligten wichtig sind, aber für einen selbst nicht von Interesse. Plötzlich schweifen die Gedanken ab, man erlebt einen Tagtraum, denkt an vergangenes oder zukünftiges, ist nicht mehr bei der Sache. Ähnliches geschieht auch als Beteiligter in