Camp oder Lager?

Wie sehr Corona die Welt verändert, kann man am Beispiel LEA sehen. Während in der Stadt wieder Läden öffnen, sind die Flüchtlinge eingesperrt. Sie erleben nun eine ähnliche Situation wie die Touristen auf den Kreuzfahrtschiffen: Man weiß, das Virus ist an Bord, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich jeder ansteckt. Hinzu kommt: Die Freizeitangebote