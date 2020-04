Herzige Wegelagerer aus Stein

Aalen

Die kleinen, bunten und herzigen Wegelagerer springen dem Spaziergänger sofort ins Auge und zaubern ihm ein Lächeln ins Gesicht. Stumm rufen sie ihn an, sich zu ihnen hinunter zu bücken, sie mit nach Hause zu nehmen und sich täglich an ihnen zu erfreuen. „Happy Stones“ – zu deutsch: „glückliche Steine“ – heißt der Trend aus den USA, der jetzt hier bei uns in Aalen angekommen