Mit etwas Glück einen von fünf wunderschönen Blumenkästen gewinnen

Auf kleine Details muss man achten, um Apfel, Birne, Kirsche und Zwetschge unterscheiden zu können – solange noch keine Früchte am Baum sind. Verschätzt man sich, sind die Folgen – anders als bei Maiglöckchen und Bärlauch – nicht tragisch. Wer möchte, kann sich an den Fotos auf dieser Seite üben. Morgen lösen wir das Rätsel an dieser Stelle auf.

Und so unterscheiden sie sich:

Die Zwetschge zeigt ihre Blütenblätter