Blut im Beutel, Vespertüte to go

Gesundheit In der Remshalle ist noch bis Freitag ein regionales Blutspendezentrum aufgebaut. Wie läuft Blutspenden in der Corona-Krise ab?

Essingen

Calista Baumstark und Annika Huber sind in diesen Tagen so etwas wie Türsteherinnen vor einer Disco. Der Unterschied: Statt Ausweise kontrollieren sie die Temperatur der Besucherinnen und Besucher. Statt vor einem Club stehen sie am Eingang der Essinger Remshalle. Denn dort ist bis Freitag ein regionales Blutspendezentrum eingerichtet.

Im Innern der Halle dudelt ein Radio vor sich hin, leises Murmeln erfüllt den Raum. Angeregte Gespräche?