Kläranlage killt Viren und Bakterien

Gesundheit Bopfingens Abwassermeister Thomas Jakob spricht über seine Arbeit. Was vor sich geht, wenn das Abwasser von der Toilette aus unterwegs ist.

Bopfingen

Eigentlich ist es kein Thema, über das man viel spricht. Aber es ist eine der wichtigsten Infrastrukturen einer Stadt – das Klärwerk. Ohne diese Anlage würden die Abwässer der Stadt Bopfingen direkt in die Eger fließen, was in der Vorzeit für viele schwere Epidemien sorgte.

So ist es gerade auch während dieser Corona-Zeit ein sehr wichtiger Baustein im Alltag. „Wichtig ist den Leuten, dass nach dem Geschäft alles abfließt.