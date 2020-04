Diak: So geht es Patienten mit Covid-19

Schwäbisch Hall. Im Diak Klinikum atmen die ersten Covid-19 Patienten nach Intensivbetreuung wieder selbst. Das teilt das Schwäbisch Haller Krankenhaus jetzt mit.

Die Lunge sei bei einem schweren Verlauf der Corona-Virusinfektion komplexen entzündlichen Veränderungen unterworfen, so das Klinikum. In der darauf folgenden Immunreaktion werde massiv Flüssigkeit in der Lunge eingelagert, die den Gasaustausch stark beeinträchtige. Das bedeute, diese