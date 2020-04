Xaver online statt gedruckt

Kultur Auf der Homepage gibt es Musikvideos. Was das Team des regionalen Veranstaltungsmagazins in der Corona-Krise außerdem noch auf die Beine stellt.

Aalen

Keine Konzerte, keine Kleinkunst, kein Theater, keine Ausstellungen – kein Xaver? Ja, so ist das aktuell tatsächlich. Für Xaver-Gründer Hariolf Erhardt ein echtes Novum, habe es doch in 25 Jahren Magazingeschichte keinen einzigen Monat gegeben, in dem das inzwischen größte Kultur- und Veranstaltungsmagazin für Ostwürttemberg nicht pünktlich zum Monatsanfang erschienen wäre.

Nicht nur alle Veranstaltungen, über die normalerweise