Weiße Tücher an der Basilika

Ellwangen

Auf den Tag genau jährt sich am 23. April, zum 75. Mal die Kapitulation der Stadt Ellwangen vor den anrückenden amerikanischen Truppen im Jahr 1945. An diesem Tag besetzten die Amerikaner um 13 Uhr das Ellwanger Rathaus, doch wurden schon in der Nacht, gegen 3.30 Uhr, weiße Tücher am Nordturm der Basilika befestigt.

Diese Aktion war nicht ungefährlich, denn die letzten SS-Truppen hatten erst um 0 Uhr Ellwangen verlassen.

Zu den Männern,