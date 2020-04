Notbetreuung wird erweitert

Aalen

Seit Montag läuft die Notbetreuung an städtischen Schulen wieder. Diese konnte bislang von Familien in Anspruch genommen werden, wenn beide Eltern oder Alleinerziehende in einem systemrelevanten Beruf arbeiten oder einer im Gesundheits- oder Pflegebereich, sofern die Betreuung der Kinder nicht in anderer Weise sichergestellt werden kann. Alleinerziehenden gleichgestellt sind Erziehungsberechtigte dann, wenn sie aus schwerwiegenden Gründen