Tradition ohne Wettbewerb

Ellwangen/Altkreis Aalen

Die Schutzverordnungen von Bund und Land machen es in der Coronakrise den Vereinen und Dorfgemeinschaften unmöglich, die Maibaumtradition so umzusetzen, wie man es in der Region seit Jahrzehnten gewohnt war. Bis zum 3. Mai sind Kontaktbeschränkungen verlängert worden. Die Veranstalter des Maibaumwettbewerbs, die Schwäbische Post und die Rotochsen Brauerei, haben deshalb beschlossen den Wettbewerb in herkömmlicher