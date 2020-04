Jetzt haben auch größere Geschäfte in Aalen geöffnet

Einzelhandel Es war der erste Tag jetzt für die größeren Geschäfte in der Innenstadt, in denen sie wieder geöffnet werden durften – Geschäfte, die größere Verkaufsflächen haben als die 800 Quadratmeter, die nach der entsprechenden Corona-Verordnung des Landes noch geschlossen bleiben mussten – im Gegensatz zu kleineren Ladengeschäften, die bereits am Montag loslegen durften. Nachdem am Mittwoch ein Verwaltungsgericht entschieden