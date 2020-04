Lebensmittel und Hygieneartikel gratis

Aktion Mensch Mahlzeit-Ostalb gGmbH verteilt kostenlose Waren an Bedürftige in Aalen.

Aalen-Wasseralfingen. Um bedürftige Menschen in Zeiten von Corona zu unterstützen, hat die Mahlzeit-Ostalb gGmbH eine Hilfsaktion gestartet. In Abstimmung mit der Stadt Aalen, dem Jobcenter und dem Landratsamt werden an mehreren Orten im Stadtgebiet kostenlos Lebensmittel und Hygieneartikel an Bedürftige verteilt.

Zum ersten Ausgabetermin in Wasseralfingen freute sich die Geschäftsführerin der Mahlzeit-Ostalb, Petra Walter, gemeinsam mit OB