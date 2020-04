Als die Bürger die Panzersperren abräumten

Kriegsende Was die Chroniken über die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs in Lautern zu berichten wissen.

Heubach-Lautern. Der Zweite Weltkrieg endete mit der Kapitulation des Deutschen Reiches am 8. Mai 1945. Dank dem Vorrücken der Alliierten war in vielen Gebieten Deutschlands der Krieg schon im April zu Ende, so auch in Lautern. Für die Menschen überschlugen sich damals die Ereignisse, kaum jemand hatte Zeit oder Verlangen, die Geschehnisse für die Nachwelt festzuhalten.

Der Lauterner Anton Sorg, Bürgermeister seit 1946, fasste die Ereignisse