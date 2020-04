Neues Wohnen am Zebert-Kirchplatz

Aalen

Eine neue Wohnanlage in Hybridbauweise, in bester Aussichtslage mitten im Zebert. Symbolischer Spatenstich – zwar ohne Spaten aber mit viel Sonne – war am Freitagmorgen auf dem Areal der früheren Martinskirche. Bis zum späten Frühjahr 2022 sollen hier 46 Wohneinheiten fertig sein – elf Reihenhäuser, ein Mehrfamilienhaus und vier mehrgeschossige Stadtvillen. Bauherr ist die Wohnungsbau Aalen. Auf rund 15 Millionen Euro