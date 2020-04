Wichtige Landstraßen werden saniert

Baumaßnahme In und um Unterriffingen werden die L 1070 und L 1080 erneuert. Zudem erhält die Ortsdurchfahrt einen neuen Belag. Unfallschwerpunkt „Frankfurter Kreuz“ wird zum Kreisverkehr.

Bopfingen

Nach wer weiß wie vielen Jahren ist es endlich geschafft“, freuen sich der CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack, Bopfingens Bürgermeister Dr. Gunter Bühler und Unterriffingens Ortsvorsteher Dietmar Schönherr beim Pressegespräch am Ortsrand der kleinen Härtsfeldgemeinde. „Ich glaube, die Straße stammte noch aus den 1950er Jahren“, mutmaßte gar Dr. Gunter Bühler. So in der Art Staubstraße mit ein wenig Asphalt