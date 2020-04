Mehr Corona-Fälle in Altenheimen

Covid-19 Mittlerweile sind mehrere Senioreneinrichtungen in Aalen betroffen – wie viele Todesfälle es bereits gibt und wie der Betrieb in den Häusern weitergehen soll.

Aalen

Im Aalener Raum häufen sich Fälle von positiv auf das Covid-19-Virus getesteten Mitarbeitern und Bewohnern in Altenpflegeeinrichtungen: Neue Fälle gibt es jetzt auch im KWA Albstift und in St. Elisabeth, das wie die Marienhöhe in Wasseralfingen von der Stiftung Haus Lindenhof betrieben wird. Auch die Marienhöhe ist bereits betroffen. Aktuell sind 13 Altenpflegeeinrichtungen im Ostalbkreis betroffen, und es gab bereits