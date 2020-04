Die Generäle lassen Kinder kämpfen

Ellwangen

Er gehörte zum „letzten Aufgebot“ des Führers: Der 14-jährige Hermann Lang trug im April 1945 die SS-Uniform und sollte das Deutsche Reich gegen die Amerikaner verteidigen. Seine Einheit setzte sich in der Nacht vom 22. auf den 23. April ab. Erfahrene Soldaten zogen zusammen mit Kindern in Richtung Alpenfestung, so muss man das heute sehen. Zu verstehen ist es nicht.

Das Tagebuch von Hermann Lang schildert die letzten Kriegstage