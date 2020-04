Läuterhäusle bietet Abholservice an

Gastronomie Die Familie Asbrock vom Läuterhäusle bietet in der Coronakrise einen Abholservice an.

Aalen-Unterkochen

Die Corona-Krise ist für das Läuterhäusle in Unterkochen eine Möglichkeit, neue Chancen zu entdecken. Neben dem klassischen, warmen Tagesessen bietet die Inhaberfamilie Asbrock seit der unfreiwilligen Restaurantschließung ein besonderes Geschäftsmodell an: „Hausgemachte Convenience“, also hausgemachtes bequemes Essen.

Während die meisten Menschen bei bequemem Essen sofort an Pizza,