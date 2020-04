Franz Kopf hat 80. Geburtstag

Rosenberg. Zahlreiche Vereinsmitglieder haben Franz Kopf zum 80. Geburtstag gratuliert. Er ist Gründungsmitglied des DRK-Ortsverbandes und hat sich in vielen weiteren Vereinen ehrenamtlich engagiert. Geboren ist Franz Kopf in Ulm. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam er über Schwäbisch Gmünd nach Hummelsweiler. Der gelernte Edelmetallschleifer ist Mitgründer des ORK-Vereines in Rosenberg und hat den Aufbau als Vorsitzender und langjähriger Berater