Pfarrer Anton Forner

Ellwangen-Pfahlheim. Der Pfarrer im Ruhestand, Anton Forner, hat am Montag, seinen 80. Geburtstag gefeiert. Forner wurde am 27. April 1940 in Zipplingen geboren und vor 55 Jahren in Rottenburg zum Priester geweiht. Nach seinen ersten Tätigkeiten in Öhringen, Ehningen, Wasseralfingen und Aalen, wurde er am 13. Juni 1982 als Pfarrer der Kirchengemeinde St.-Peter-und-Paul in Röhlingen eingesetzt. Zum 1. Dezember 1991 übernahm Forner auch die Pfarreien