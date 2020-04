Mundschutz im Auto: erlaubt?

Aalen

Einerseits Corona-Lockerungen, erste Öffnungen im Einzelhandel. Andererseits Kontaktverbot, das vorerst bis einschließlich 3. Mai gilt. Was ist jetzt eigentlich erlaubt, und was nicht? SchwäPo-Leser sind verunsichert und haben sich daher mit Fragen an die Redaktion gewandt.

Die Kunden berühren die Ware im Geschäft, stellen sie aber danach oft ins Regal zurück. Und dann greift der nächste danach ...

„Das