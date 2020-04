Kinderwagenbrandstifter erhält Bewährungsstrafe

Justiz Warum ein 23-Jähriger Crailsheimer für das Anzünden von Kinderwägen in elf Fällen in und an Mehrfamilienhäusern ein relativ mildes Urteil erhält.

Ellwangen/Crailsheim

Nachdem der 23-jährige Angeklagte im Prozess um das Anzünden von Kinderwägen in elf Fällen am ersten Verhandlungstag am vergangenen Montag bereits ein vollumfassendes Geständnis abgelegt hatte, standen am zweiten Verhandlungstag vor allem die Aussagen von Gutachtern im Mittelpunkt, um die Gefährdungslage der Hausbewohner und die mentale Verfassung des Angeklagten richtig einordnen zu können.