Aalen kauft mit Maske ein

Corona-Krise Tag eins der Maskenpflicht im Land: So ist die Stimmung in der Innenstadt. Wie Kunden, Händler und Mitarbeiter damit umgehen.

Aalen

Ruhig ist es an diesem Montagmorgen um elf in der Aalener Innenstadt. „Noch ruhiger als sonst“, sagt Thomas Lustig von der Limesbäckerei am ZOB. Tag eins der Maskenpflicht: Nicht nur beim Limesbäcker läuft das Geschäft schleppend an. Lustig mutmaßt: Die Leute gehen nicht aus dem Haus, „weil ihnen die Maske peinlich ist“.

Bäcker Lustig hat, wie andere Händler, gegen das Virus aufgerüstet: drei 1,60 Meter lange