Rot am See: Anklage steht fest

Ellwangen. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hat gegen einen 26-jährigen Mann aus Rot am See Anklage wegen des Verdachts des mehrfachen Mordes erhoben. Dem Angeschuldigten wird von der Staatsanwaltschaft Mord in sechs tatmehrheitlichen Fällen sowie versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in zwei tatmehrheitlichen Fällen zur Last gelegt. Der Angeschuldigte soll nach der Anklage der Staatsanwaltschaft