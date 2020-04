Zehn Biertanks für die Löwenbrauerei

Wirtschaft In der Wasseralfinger Löwenbrauerei werden zehn neue Lagertanks installiert. Das erfordert Zeit und Geduld.

Aalen-Wasseralfingen

Langsam werden sie von den beiden Kränen von der Ladebrücke des Schwertransports angehoben, die 20 Tonnen Edelstahl. Es ist der erste der zehn neuen großen Lagertanks, jeder 700 bis 900 Hektoliter Bier fassend, die am vergangenen Dienstag und an diesem Mittwoch in den Erweiterungsbau der Löwenbrauerei Wasseralfingen installiert werden.

Hochkonzentriertes arbeiten

Nachdem die Verpackungsfolie entfernt und er mithilfe des kleineren