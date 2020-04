Die zweite Bewerbung als Landrat

Aalen. Es gibt eine zweite Bewerbung für die Nachfolge von Landrat Klaus Pavel, der in diesem Jahr nach 24 Jahren im Amt nicht mehr antritt. Volkmar Bauer (parteilos) hat den Hut in den Ring geworfen. 62 Jahre ist er alt – und ist in Erfurt (Thüringen) verantwortlich für die Wirtschaftsstrategie der Landeshauptstadt, wie er erklärt. Der aus Kirchenthumbach in der Oberpfalz (Bayern) stammende hat Führungserfahrung als Projektmanager unter