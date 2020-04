Herzlicher Empfang für Ronald Krötz

Alfdorf

Vierzig Glücksschweinchen in Alfdorfs Wappenfarben gelb und blau markieren am Dienstagvormittag den Weg des neuen Bürgermeisters Ronald Krötz ins Rathaus. Schon um halb acht ist er am Platz, wird eine Stunde später aber im Park vor dem Rathaus von Gemeinderäten und Pfarrern empfangen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beobachten von den Rathausfenstern die kleine Zeremonie, musikalisch begleitet von zwei Bläsern des Musikvereins